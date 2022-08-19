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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Basketbol ile Doğa Koleji arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, kolejdeki imza töreni öncesinde gazetecilere, spor ve eğitim anlamında yapılan protokolün önemine işaret etti.



Dai, yapılan protokolün iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, "Geçen sezon Türkiye Basketbol Gençler Ligi'ndeki takımımızın bütün oyuncuları ve onlara ilave toplamda 20 oyuncumuza Gaziantep Doğa Koleji, yüzde yüz tam bursla eğitime katkı sundu. Gaziantep Basketbol altyapısında lisanslı tüm basketbolculara yüzde 50 burs imkanı sağladı. İki tarafa da hayırlı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

İmza törenine, Gaziantep Basketbol Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gümüşoğlu, Gaziantep Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy ile ilgililer katıldı.

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