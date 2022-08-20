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Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanıp tatil yapan gençler Güneydoğu turunda

AA

Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanıp tatil yapan gençler Güneydoğu turunda

GAZİANTEP/ŞANLIURFA (AA) - OKAN COŞKUN-YASİN DİKME - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 18-30 yaş arası gençler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan öğrenciler, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi.

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı ilgi görüyor.

Gaziantep'teki Abdulkadir Güllüoğlu Yurdu da kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor.

Yurtta konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilinde yöresel yemekleri tatmak için kentleri gezen Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Yıldıray Demir oldu.

Yıldıray Demir, AA muhabirine, gençlerin yazı etkin bir şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever Projesi kapsamında kente geldiğini söyledi.

Kırklareli Üniversitesinde Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğunu anlatan Demir, "İstanbul'dan geldim. Sırasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi çevre illeri gezeceğim. Değişik lezzetleri tatma şansımız oluyor. Tarihi yerleri görme şansımız oluyor." diye konuştu.

- "Çok güzel bir uygulama"

Gaziantep'i ve konakladığı yurdu çok beğendiğini belirten Demir, "Yurtlar geldiğimizde gayet temizdi. Bizim için ev ortamı oluyor. Buradaki personel bizi odamıza kadar yerleştiriyor. Rezervasyonumuzu zaten önceden yaptırıyoruz. Bizi odamıza kadar bırakıyorlar. Gerçekten de çok güzel bir uygulama. Kalma süremiz 3 gündü, 5 güne uzamış, teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Peygamberler şehri"nde 200 misafire ulaşıldı

Tatillerini yeni yerler görerek geçirmek isteyen gençlerin tercih ettiği kentlerden biri de "peygamberler şehri" Şanlıurfa oldu.

Seyahatsever Projesi ile 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa'nın çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler, Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle Halfeti'yi görme imkanı bulabiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Şanlıurfa Kız Öğrenci Yurdu, kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor.

Yurt Müdiresi Nigar Nazlı Tiyenç, AA muhabirine, Seyahatsever Projesi kapsamında yurtlarda kalma gün sayısının 3'ten 5 güne çıkarılmasının öğrencileri mutlu ettiğini söyledi.

Gençlerin taleplerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Tiyenç, "Öğrencilerimizle iletişim konusunda çok iyiyiz. Misafirlerimizle bire bir ilgileniyoruz. Projenin ilk yılı olmasına rağmen çok güzel çalışmalar oldu. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep'ten gelen öğrenciler oldu. Proje kapsamında bizler yaklaşık 200 öğrenci misafir ettik. Proje devam ediyor bu sayının artmasını bekliyoruz. Uygulamayı daha duymayan öğrencilerimiz var. İlk yıl olmasına rağmen misafir ettiğimiz öğrenci sayısı bizi mutlu etti." sözlerine yer verdi.

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