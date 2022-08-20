Gaziantep'teki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.



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