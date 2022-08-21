Eski Bakan Abdulhamit Gül, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaralanan vatandaşları ziyaret etti.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaralanan bazı vatandaşların tedavisi sürüyor.



Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ile Nizip Devlet Hastanesi'ne gelen Gül, tedavileri süren vatandaşlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Hasta yakınlarını da geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, "Elbetteki acımız büyük. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımız da İnşallah tez zamanda iyileşip sağlıklarına kavuşurlar." diye konuştu.



Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.



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