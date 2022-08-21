Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünün şoförü, tedavisinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan otobüs şoförü A.M, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sorgu için İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Şoför A.M, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

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