Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

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