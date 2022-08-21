Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi

AA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısında "kendisini patlatacağını" iddia eden ve hakkında dava açılan sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

31. Asliye Ceza Mahkemesinde 18 Ağustos'ta görülen duruşmaya, "halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ümit K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Gaziantep'te 26 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere "kendisini patlatacağını" söylemiş, zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (6)
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs ...
Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförünün savcılık ifadesi:
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün ...
Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele ...
GÜNCELLEME - Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'teki trafik kazasına karışan ...
Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün ...
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs ...
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (4)
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs ...
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (3)
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs ...
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 ...
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs ...
Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, ...
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden ...
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs ...
Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamlarını yitiren itfaiyeciler için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamlarını yitiren ...
Eski Bakan Abdulhamit Gül, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Eski Bakan Abdulhamit Gül, trafik kazasında yaralanan ...
Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin ...
Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve ...
Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu edildi, 5'i ağır 13 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kazada yaralananlardan 16'sı taburcu ...
Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi ...
Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği gösteren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te vatandaşlara sahte polis kimliği ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 31 yaralı (14)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 31 yaralı ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (13)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı ...
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (12)
YEREL HABERLER Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.