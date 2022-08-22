Gaziantep'te gasp zanlısı yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir vatandaşı silahla tehdit ederek telefon ve parasını alan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hoşgör Mahallesi'ndeki bir vatandaşı silahla tehdit ederek cep telefonu ve parasını alan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Araştırma ve inceleme yapan bekçi ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettikleri ve 26 suç kaydı bulunan M.Y'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan zanlının bekçi ekiplerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bekçileri fark eden zanlının sokak arasında kaçması ve bekçilere tabancayla ateş ederek uzaklaşması yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.