Gaziantep FK-Antalyaspor maçı Hatay'da oynanacak

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor arasında yapılacak maçın Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki zemininin hazır hale gelmemesinden dolayı Hatay'da oynanacağı bildirildi.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nun geçen sezonun son maçının ardından başlayan zemin yenileme işlemlerinin büyük bir ivedilikle tamamlandığı ancak şehirdeki yüksek hava sıcaklığının tamamen yenilenen saha zemininin tam olarak hazır hale gelmesini engellediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Stadyumumuzda yapılan son incelemelerle birlikte, sahanın mevcut durumunun sporcu sağlığı konusunda da sorunlar teşkil edebileceği bildirilmiştir. Kulübümüz, her zaman sporcu sağlığını ön planda tutarak bu şartlar altında Antalyaspor karşılaşmasının Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanmasının uzun vadeli olarak zemine ve her iki takım sporcularına da olumsuz tesir etmesinin önüne geçebilmek adına karşılaşmayı Gaziantep'te oynamama kararı almıştır. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda milli takımımızı da Gaziantep'te ağırlayacak olmamızın getirdiği sorumluluk bilinci ve yapılan uzman incelemeleri doğrultusunda, karşılaşmanın Hatay'da oynanmasına karar verilmiştir. Taraftarlarımızdan yaşanılan bu süreçten dolayı özür diliyor, en kısa sürede Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda zaferlere hep birlikte ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz."

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