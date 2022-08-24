Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazadan saniyelerle kurtulan kameraman olay anını anlattı:

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan kameraman Bekir Özdemir, olay anını anlattı.

Kaza anına dair ortaya çıkan son görüntülerde ambulansın yanında beklerken olay yerinden koşarak uzaklaşan ve saniyelerle yaralı kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığı kameramanı Bekir Özdemir, AA muhabirine, olayın yaşandığı gün Şanlıurfa'ya doğru yola çıktıklarını söyledi.

Nizip'e yaklaştıklarında yol kenarında bekleyen bazı vatandaşların araca el kol hareketi yaptığını belirten Özdemir, "Kaza olduğunu anlamıştık. Yardım etmek için durduğumuzda aklımızda haber yoktu ama arkadaşların gazeteci kimliği nedeniyle hem yardım ederiz hem de haber yaparız diye düşündük." dedi.

Olay yerine gittiklerinde kaza yapan araçta 2 kişi gördüklerini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Babası vefat etmişti, oğlu yaralıydı. Ambulansı, polisi aradık. Onlar gelene kadar biraz ilgilendik. Hemşireler kadındı, yaralıyı dereden çıkaramazdı. Yardım etmek istemiştik. Bir yandan da Umut, haber yapılması için görüntü çekiyordu. Zar zor yukarıya çıkarmıştık. Kalabalık olunca sedyede tutabileceğimiz yer kalmayınca bırakmıştım. Ambulansın diğer tarafından karşılarım diye düşündüm. Bariyerlerden karşıya geçtiğimde ambulansa doğru yürüdüm. Ambulansın önüne geldiğimizde kafamı kaldırdığımda bir otobüsün bize doğru geldiğini ama dengeyi şaşırdığını gözlemledim. Sonrasında otobüsün devrilişini görünce bir anda can havliyle 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdığımı hatırlıyorum. Sonra atladım mı bir şey çarpıp beni uçurdu mu hatırlamıyorum ama gözümü açtığımda, kendime geldiğimde nefes alamıyordum. Gözümü tam açamıyordum. Oradan zar zor anayola çıktığımda olayın ne kadar kötü boyutta olduğunu gördüm. Arkadaşlarım, vatandaşlar, sağlıkçılar yerde cansız halde yatıyordu. Umut, Muhammet diye bağırarak sağa sola bakıyordum ki Muhammet'i kıyafetinden tanıdım. Umut'u görememiştim ama anlamıştım vefat ettiğini..."

Sonrasında hastaneye götürüldüğünü anımsatan Özdemir, "Olay yerine ambulanslar gelip gidiyordu ama benden daha kötü olanlar vardı, ambulansa binmek istemedim. Sivil araçla hastaneye gittim. Orada yanımda bir polis memuru konuşuyordu, birinin 'Otobüs geliyor kaçın diye bağırdığını' söylüyordu. Perdeyi açıp 'O bendim' dedim. Orada 2-3 kişiyi kurtarmanın sevinci var içimde. Keşke sadece 2-3 kişi değil de hepsinin canını kurtarabilseydim." diye konuştu.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Otobüs şoförü Abdulkadir Memiş tutuklanmıştı.

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