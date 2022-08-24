Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



N.G. idaresindeki 80 HA 404 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 27 ABF 452 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü A.S. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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