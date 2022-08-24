Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 26 Ağustos Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmanın oynanacağı Hatay'da kampa girecek.

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