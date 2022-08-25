Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Ç'nin (30) kullandığı 27 ADM 894 plakalı otomobil ile Osman A. (56) yönetimindeki 27 AL 122 plakalı kamyon, Yolbaşı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü Ahmet Ç. ve otomobilde bulunan Ercan Tekin (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ahmet Ç. Kilis Devlet Hastanesi'ne, Ercan Tekin (32) ise Hatay'ın Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Osman A. gözaltına alındı.

İslahiye-Hassa kara yolunun Sulumağara Mahallesi'nde F.Ç (32) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon ile O.Y (21) idaresindeki 27 ANM 799 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.Y, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü F.Ç. gözaltına alındı.

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