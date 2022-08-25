Gaziantep FK'de Recep Niyaz ile yollar ayrıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki futbolcu Recep Niyaz ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Recep Niyaz'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Gaziantep FK'de forma şansı bulamayan Recep Niyaz, geçen sezon 29 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.