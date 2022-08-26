Gaziantep caddelerinde çevreci ve iklim dostu hibrit otobüsler hizmet verecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in caddelerinde sağlıklı, çevreci ve iklim dostu hibrit otobüsler şehir içi toplu ulaşımda hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, vatandaşların sağlıklı, çevreci ve güvenli ulaşıma sahip olabilmesi için şehir içi toplu ulaşım ve gezi turlarında yakın zamanda hibrit otobüslerle hizmet vereceklerini bildirdi.

Başkan Şahin, "Elektrikli Otobüslere Dönüşüm Projesi" kapsamında teknik ekipleriyle birlikte kentteki sera gazı emisyonunu azaltmak ve iklim koşullarına uygun araçlar temin etmek için Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Hibrit otobüslerin şehirleri için ilk adımları olduğunu belirten Şahin, "Çok özel bir otobüsü inceliyoruz. Bu otobüs, iklim dostu, çevre dostu ve yakıt tasarrufunu önemli oranda artırıyor. Bu otobüs Gaziantep için özel çalışılmış bir araç. Bunun yanı sıra körüklü otobüslerdeki yolcu taşıma kapasitemizi de artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Otobüslerin engelli bireylere de kolaylık sağlayacağını aktaran Şahin, engelli bireylerin otobüse inip binerken yaşadığı sorunların bu otobüslerle ortadan kalkacağını dile getirdi.

Şahin, Gaziantep'i "akıllı şehir"e uygun hale getirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Ciddi bir araştırma yapıyoruz. Filomuza yeni katacağımız otobüslerle hem vatandaş memnuniyetini sağlamış olacağız hem de akıllı ulaşımın alt yapısını hazırlamış olacağız. Çünkü yeşil şehiriz. Bu nedenle akıllı ve yeşil ulaşım en önemli başlıklarımız. Bu yeni araç filomuz tüm hemşerilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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