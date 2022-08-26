Nurdağı'nda taşımalı eğitim gören öğrenciler, kendi mahallesindeki okula kavuşuyor

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GAZİANTEP (AA) - Nurdağı ilçesindeki "Köyüme Dönüyorum" Projesi ile taşımalı eğitim gören 62 öğrenci, kendi mahallesindeki okulda eğitimlerini sürdürecek.



Projeyle ilçenin kırsal mahallelerinde bulunan 8 okul, kaymakamlık, belediye ve hayırseverler tarafından tadilattan geçirildi.



Karaburçlu Mahallesindeki ilkokulda Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye başkanı Kavak ile Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, okuldaki boya ve badana ile Atatürk büstünün boyama işlemine destek verdi.



Kaymakam Korkmaz, Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda köy okullarını tekrar eğitime kazandırmak için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Projeyle Nurdağı ilçesindeki 20 köy okulunun yerinde eğitime kavuşacağını belirten Korkmaz, projenin hayata geçmesiyle eski günlerdeki gibi öğrencilerin okullarına dönmesinin mutluluğunu, heyecanını yaşadıklarını aktardı.



Belediye başkanı Kavak ise projeyle 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için taşımalı eğitimden yerinde eğitime geçilmesini sağlayacaklarını vurguladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım da bakanlığının talimatıyla hayata geçirilen projenin Gaziantep'te sadece Nurdağı ilçesinde uygulandığını kaydetti.



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