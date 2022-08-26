Nizip'te 4-6 yaş Kur’an kursu açıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Okul öncesi din eğitimi" projesi kapsamında Salih-Nazlı Ceyhan 4-6 yaş Kur'an kursu hizmete açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Belediyesinin arsa tahsisi ve hayırsever Salih Ceyhan destekleriyle yapılan ve Mevlana Mahallesi’nde hizmet verecek olan 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışında, kentin 4-6 yaş Kur'an kursu hizmetleriyle Türkiye'de örnek bir il olduğunu belirtti.



Gül, "Bu tür hizmetler hem maddi anlamda hem de manevi anlamda bizim sigortalarımızdır. Herkes çocuğunun iyi yetişmesini ister ve herkes çocuğunun manevi eğitimini çok iyi şekilde almasını ister işte bu ve benzeri kurumlarımız kıymetli çocuklarımıza bu eğitimleri en güzel şekilde verecekler. Buranın sevabı yapana da yaptırana da vesile olana da yeter de artar. Bir kez daha bu güzel hizmeti yapana ve vesile olana teşekkür ediyorum." dedi.



Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise belediye olarak bu tür hizmetlere destek vermeye devam edeceklerini belirterek hayırsever Ceyhan'a teşekkür etti.



İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da, her bölgede bu kursların yaygınlaştırılması gayretinde olduklarını söyledi.



Hayırsever Salih Ceyhan ise hayattaki en önemli yatırımın insana ve geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek kursun yapılmasına vesile olan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi.

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