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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu

AA

Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir uzman çavuş, parkta başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda vatandaşlar, kamelya üzerinde başından vurulmuş halde yatan bir kişiyi gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, silahla başından vurulduğu tespit edilen Uzman Çavuş Turgay Külcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Külcü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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