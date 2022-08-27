Gaziantep'te gasp iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde bir kişinin darbedilerek cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 22 suç kaydı bulunan M.B'yi yakaladı. Şüphelinin beyanı üzerine telefonu sattığı ve 39 suç kaydı bulunan A.K. de gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramada, gasbedilen cep telefonu, ruhsatsız 2 silah ve 2 tüfek ile 15 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.