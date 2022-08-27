Gaziantep'te ekmek satış büfeleri hizmete girecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekmek satış büfeleri bir ay içerisinde vatandaşa hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ucuz ekmek satın alabilmesi için yapılan 50 ekmek satış büfesinin 25'i belirlenen noktalara yerleştirildi.

Şahinbey ilçesinde 17, Şehitkamil ilçesinde ise 8 büfeyle hizmet verecek satış büfelerinde kadınlar da istihdam edilecek.

Ekmek üretiminin gerçekleşeceği fabrika üretime geçene kadar GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait makineler kullanılacak.



Satış büfelerinde francala, köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, rol, hamburger, tost, kepekli ve mısır ekmeği gibi birçok çeşit bulunacak. Büfelerde ekmek satışının yanı sıra süt, yoğurt, peynir ve yumurta gibi ürünler de bulundurulacak.

Gaziantep Halk Ekmek Projesi Sorumlusu İbrahim Yılmaz, vatandaşların ucuz ve kaliteli ürün alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Büfelerin bir ay içerisinde satışa başlayacağını bildiren Yılmaz, "Fabrika kurulum süreci devam ederken ekmek satışlarına beklemeden başlayabilmek için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla bir protokol imzaladık. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik anadolu liselerinde şu anda ekmek üretimiyle ilgili tesislerimizi kurduk. Bu tesislerimizde üretilecek ekmeklerimizi büfelerimiz aracılığıyla halkımıza ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kar amacı güdülmediği için yapılan satışların piyasadaki ürünlerden daha ucuz olacağını kaydetti.

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