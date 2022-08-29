Gaziantep Valisi Gül'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz ile başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Meydan Muharebesi ile taçlanan Kurtuluş Savaşı'nın dünyadaki tüm milletlere örnek olduğunu bildirdi.

Büyük Taarruz Zaferi'nin Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseri olduğunu ifade eden Gül, bu zaferin en zor şartlarda milletin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının sembolü olduğunu ifade etti.

Milletin kazanılan destanla birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders verdiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Milletimiz, bu destan ile hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Bu zafer, bizlere destan yazan kahraman ordumuzun, yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağanıdır. Milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü felaketi aynı ruh ve heyecanla aşacağımıza yürekten inanıyorum."

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