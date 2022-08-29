Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Şahin, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk milletinin kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp attığı, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu bildirdi.

Yurdun dört bir yanı işgal altındayken, tarih boyunca özgür yaşayan Türk milletinin bu işgale boyun eğmeyerek, bu aziz toprakları kanıyla, canıyla geri aldığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu büyük zaferin 100'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan, Milli Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletçe kazanılan zaferlerle bize emanet edilen bu vatana gözümüz gibi bakmak ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur."

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