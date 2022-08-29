Muhtarın "hizmet aracı" elektrikli skuter

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Aslanlı Mahalle Muhtarı Ali Göğebakan, semtinin cadde ve sokaklarını elektrikli skuterle dolaşarak mahalle sakinlerinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Günün önemli bölümünde skuterle dolaşıp semt sakinlerini dinleyen Göğebakan, cadde ve sokakları da gezerek denetliyor.

Göğebakan, gazetecilere, vatandaşların elektrikli skuter kullanan muhtar gördüklerinde şaşırdığını söyledi.

Yavaş yavaş mahallelinin bu duruma alıştığını anlatan Göğebakan, "Mahallemizin hizmetleri için vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için yerinde ve anında hizmet yapmamız gerekiyor. Bu anlamda elektrikli skuter işimi kolaylaştırıyor. Bazı yerlere araçla gidemiyorum. Skuterle daha çabuk ulaşıyorum. Zaman ve yakıttan da tasarruf ediyorum." dedi.

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