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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski kotlardan çanta üretimine başlayan kadın, markalaşmak istiyor

AA

Eski kotlardan çanta üretimine başlayan kadın, markalaşmak istiyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kalorifer kazan dairesinde eski kotlardan yaptığı çantaları satarak iş hayatına başlayan 5 çocuk annesi Hacer Sönmez, Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) sayesinde kurduğu işletmesinde kendi markasını oluşturmak istiyor.

Bir başka kadında gördüğü çantadan etkilenip evde kendisine aynı çantadan yapman Sönmez, çevresindekilerin çantayı çok beğenmesi üzerine yenilerini üretmeye başladı.

Başta kot pantolonlar olmak üzere eski kıyafetleri çantaya dönüştüren Hacer Sönmez, taleplerin artmasıyla evinde yeterli alan olmadığı için bulunduğu apartmanın kazan dairesinde üretimi sürdürdü.

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir AVM'de açtığı sergide, ürettiği tüm çantaları satınca, iş kurmaya karar veren Sönmez, tavsiye üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GSO ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) ile tanıştı.

KAGİDEM bünyesinde kendisine ait atölye oluşturulan Sönmez, kendi işletmesini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Hiç yılmadan devam ettim"

Hacer Sönmez, AA muhabirine, KAGİDEM'de 1,5 aydır kendi işletmesini oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oğlumu yüzme havuzu kursuna götürürken bir kadının omuzunda çanta gördüm. O fermuarlı çanta hoşuma gitti, biraz inceledim. Sonra kendim diktim. Sonra yaptıklarımı çevreme hediye ettim. Görenler istemeye başladı. Sonra birkaç tekstil firmalarına ve çeyiz satan dükkanlara bıraktım. Evimde dikiş alanın olmadığı için apartmanın kalorifer kazan dairesinde bir makine, masa ve teçhizat alıp orada devam ettim. Karanlık ve rutubetli bir ortam, her gün dikiş yaparken 'Hacer bir gün, gün ışığında dikeceksin, çantalarını herkes tanıyacak, görecek, bilecek, beğenecek ve alacak' derdim. Bu umutla hiç yılmadan devam ettim. Sonra GSO'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği etkinlikte yıllarca elimde kalan çantaların hepsi 2 günde satıldı."

- "Daha büyüyüp istihdam sağlamak istiyorum"

Daha sonra KAGİDEM ile tanıştığını ve burada kendi işletmesini kurduğunu aktaran Sönmez, "Allah nasip ederse daha büyüyüp kendimi daha da geliştirip daha çok satış yapıp hem kendi ekonomik özgürlüğümü almak istiyorum, hem de ekonomiye katkı sağlamak ve istihdam sağlamak istiyorum." dedi.

Sönmez, bu süreçte eşi ve çocuklarının da kendisine sürekli destek olduklarını anlatarak, ürettiği çantaların insanlar tarafından beğenilmesinin kendisine çok büyük bir mutluluk verdiğini söyledi.

Eski kıyafetleri geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandığını aktaran Sönmez, "Her şeyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evimizdeki bir kağıt rulonun kartonunu bile atmadan önce bunun ne işe yarayabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Eski çantaların kulplarını aksesuarlarını topluyorum. Niye çöpe gitsin. Kot pantolonları topluyorum, kullanılabilecek gibi yeniyse birine veriyorum, yoksa yıpranan yerlerini yırtıp, yıkayıp güzelce hijyenini sağlayıp ondan sonra çanta haline getiriyorum. Ev ekonomisine katkı sağlıyor, kendi ihtiyacımı da görüyorum. Bu beni çok mutlu ve çok motive ediyor. Yaptığım her ürün benim için çok kıymetli, çok değerli, aşkla yapıyorum." diye konuştu.

KAGİDEM Koordinatörü Nihal Sabak ise Sönmez'in çok hevesli ve çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, KAGİDEM olarak kendisine yol gösterici bir rehber olduklarını ve girişimcilik eğitimleri verdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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