Gaziantep iş dünyasından 30 Ağustos mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki iş dünyasının temsilcileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, mesajında, Kurtuluş Savaşındaki mücadele ruhunu, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Zafer Bayramını coşkuyla kutladıklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdumuzu işgal eden emperyalist güçler, milletimizin vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi ile hain planlarına ulaşamamıştır. Milletimizin 100 yıl önce şanlı ordumuzla birlikte yazdığı kahramanlık destanı olan büyük zaferin yıl dönümünü coşku ile kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlığına ve hürriyetine olan düşkünlüğünü göstermesinin yanında, birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi halinde her türlü zorluğu aşabileceğini göstermesi bakımından da önem taşımaktadır."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ise işgal edilen vatan topraklarının kurtarılması için başlatılan Kurtuluş Savaşının en kritik aşamalarından birisinin Büyük Taarruz olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ecdadımız can ve kanları pahasına kurduğu cumhuriyeti korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere bırakmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. İş dünyası olarak daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yarışında öne geçmesinin gayreti içerisindeyiz. Atalarımızdan bize miras kalan mücadele ruhu ile her alanda ülkemizi lider duruma getirmek en büyük hedefimizdir."

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise ecdadın 100 yıl önce kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle omuz omuza vererek kazandığı zaferle ne kadar övünülürse az olduğuna işaret ederek, "Bizlere düşen görev, atalarımızın kanları ve canları pahasına kurduğu Türkiye Cumhuriyetini Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine de çıkartarak ilelebet yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da 30 Ağustos tarihinin Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağının dünyaya ilan edildiği gün olduğuna dikkati çekerek, "Atalarımızdan bize miras kalan mücadele ruhu ile ülkemizi daha da ileriye taşımak için daha fazla çalışmalı, üretmeliyiz. Millet olarak, birlik ve beraberliğimizi korudukça, kardeşliğimizi ve demokrasimizi daha da güçlendirdikçe önümüze çıkacak her türlü engeli aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da ecdadın 100 yıl önce yurdu işgal eden düşmanlara karşı tarihte eşi ve benzeri az görülen büyük zafer kazandığını belirterek, "Yıllarca süren savaşlarda yorgun ve yoksul düşmüş bir milletin kazandığı bu büyük zafer, yüksek iman gücü, bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisinin bir sonucudur." şeklinde konuştu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise Türkiye'nin 100 yıl önce her türlü yokluğa ve imkansızlığa rağmen büyük kahramanlık örneği sergileyerek esareti kabul etmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer de 30 Ağustos'un zulme, işgale, esarete ve teslimiyete karşı milletin topyekün haykırışı, birlik ve beraberliğin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:



"Büyük ve haklı bir gurur kaynağımız olan şanlı ordumuzla milletimizin el ele vererek yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olan 30 Ağustos, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders verdiğimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetimizden ödün vermeyeceğimizi ilan ettiğimiz, sonsuza kadar var olacağımızı tüm dünyaya kabul ettirdiğimiz tarihtir. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bugünün gençlerine de her zaman yol gösterici olmuştur. Bu anlamda hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğimizi her fırsatta milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde el ele tüm cihana göstermeliyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.