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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te siyasilerden 30 Ağustos mesajları

AA

Gaziantep'te siyasilerden 30 Ağustos mesajları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bazı siyasiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında, 30 Ağustos'u kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını bildirdi.

Tarih boyunca karşılaştığı bütün engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan aziz milletin bugün de istiklalimizi tehdit eden dış güçler ve onların içerideki uzantıları olan şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vermekten asla çekinmediğini aktaran Uzer, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'den başlayıp 30 Ağustos'ta sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının bir destanı olmuştur. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi, tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Tarihte yeniden ve daha güçlü bir biçimde yer almamızı sağlayan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi, ulusumuzun bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tutkusunu simgeleyen eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise 30 Ağustos Zaferi'nin milletin kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana gösterdiğini bildirdi.

Vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan kahramanların emanetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Tahmazoğlu, "Bundan 100 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, ecdadımızın sarsılmaz inancıyla karşılaşmış, vatanın müdafaası ve hürriyeti için gözünü kırpmadan savaşan, canını ve malını ortaya koyan ecdadımızın yıkılmayacağını anlamıştır. 30 Ağustos Zaferi, kahraman milletimizin yediden yetmişine, kadınından erkeğine, malından canına tüm varlığını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlığın bedelini ödediğinin simgesi olmuş ve tarihteki şerefli yerini almıştır." görüşüne yer verdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar da "Şanlı zafer ile milletimiz, tüm dünyaya şartlar ne olursa olsun bağımsızlıktan ve hürriyetten ödün vermeyeceğini haykırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk ordusunun destansı zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Elde edilen bu şanlı zafer ile milletimiz, tüm dünyaya şartlar ne olursa olsun bağımsızlıktan ve hürriyetten ödün vermeyeceğini haykırmıştır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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