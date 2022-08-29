Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya görevine başladı

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GAZİANTEP (AA) - Araban'a atanan kaymakam Hilal Kızılkaya görevine başladı.

Kızılkaya, Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen programda, kamu kurum amirleri tarafından karşılandı.



Kızılkaya, ayrıca Gaziantep Valisi Davut Gül'ü de makamında ziyaret etti.







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