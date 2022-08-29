Gaziantep'te gürültü kirliliği denetiminde 327 işletmeye ceza kesildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde, gürültü kirliliği yapan 327 işletme ve eğlence merkezine ceza kesildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri işletmelere yönelik gürültü kirliliği denetimi gerçekleştirdi.



Denetimlerde, gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen 327 işletme ve eğlence merkezine ceza uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, denetimlerde odak noktalarının iş yerleri, klima motorları gibi mekanik sesler, sahada gelişi güzel korna çalarak gezenler, inşaatlar, eğlence mekanları olduğunu belirtti.



Ekiplerin rutin ve şikayete bağlı denetimlerinin devam ettiğini kaydeden Yalım, "Bu denetimlerde gürültüye sebep olan işletmeleri öncelikle uyarıyoruz, gerekli ses izolasyonu ve sistemlerini kurmaları için süreler veriyoruz. Bu süre sonunda ölçüm yapılıp yine yüksek değerlere ulaştığında ise cezai işlem uyguluyoruz." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.