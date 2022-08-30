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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenci affıyla yeniden üniversiteli oldular

AA

Öğrenci affıyla yeniden üniversiteli oldular

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep'te çeşitli nedenlerle üniversite eğitimlerini tamamlayamayan ve ilişiği kesilen öğrenciler, afla tekrar üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesinin ardından, daha önce eğitim görürken çeşitli sebeplerden okulla ilişiği kesilen öğrenciler, aftan yararlanmak üzere Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıt yaptırdı.

2011'de Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan ve iş hayatı nedeniyle bölümünü tamamlayamayan 34 yaşındaki Mustafa Asiltekin, AA muhabirine, öğrenci affının çıkmasıyla tekrar kaydını yenilemek için geldiğini söyledi.

İş hayatının yoğunluğundan ilişiğinin kesildiğini belirten Asiltekin, "Aftan yararlanmak istedim. Belgelerimi getirdim, teslim ettim ve kayıt yaptırdım. Zaten çok dersim yok. Derslerimi verdikten sonra mezun olacağım. Af geldi, sevindim. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak istiyorum, inşallah gerçekleştiririm. Kararı ilk duyduğumda sevindim. Kararın çıkma ihtimali varla yok arasındaydı diye düşünüyordum. Af çıktığı için mutluyum. Mezun olduktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

- "Öğrenci affını duyunca hemen geldim"

Aftan yararlanmak için üniversiteye gelen 26 yaşındaki Selma Akbulat da tekrar kayıt yaptırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Gaziantep Üniversitesine yeniden gelmenin kendisi için fırsat olduğunu anlatan Akbulat, şöyle devam etti:

"Üniversiteyi kazandım, tercih yaptım ama trafik kazası geçirdiğim için gidemedim. Şimdi de aftan faydalanmak için geldim. Üniversite hayallerim yarıda kalmıştı. Af sayesinde tamamlayacağım inşallah. 2 yıllık bölüm kazanmıştım ama daha sonra 4 yıla tamamlamak istiyorum. Bazı planlarım var, bu af sayesinde gerçekleştireceğim. Öğrenci affını duyunca hemen geldim. Kendi şehrimde okumak benim için daha sevindirici. Çok mutlu oldum."

Kayıt için üniversiteye gelen 30 yaşındaki Ahmet Alkan ise iş hayatı ve evlilik sebebiyle üniversiteye devam edemediğini belirtti.

İlişiği kesildiği için üzüldüğünü dile getiren Alkan, "İlişiğim kesilmişti devamsızlıktan dolayı ama öğrenci affı sayesinde tekrar başvurabileceğim. Bu karar bizim için çok iyi oldu. Çok bekleyen vardı. Bir daha sınava girip kazanman gerekiyordu ama afla tamamlayabileceğim. İnşallah bölümü bitiririm. Zaten sürekli eğitimin içinde olmayı hedefliyorum. İleride akademik kariyer de yapabilirim." ifadelerini kullandı.

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