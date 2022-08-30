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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstasyon Meydanı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Gül, Tuğgeneral Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, askeri araçtan, törene katılanları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından şiir dinletisi ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Piyade Yüzbaşı Hüseyin Türkkahraman, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşandıklarını söyledi.

Türkkahraman, Türk milletinin Türk ordusuyla, varlığına ve vatanına kasteden işgal kuvvetleri karşısında 100 yıl önce topyekun varoluş mücadelesi sonrasında eşine tarihte az rastlanır zafer kazandığını ifade etti.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve Tuğgeneral Er, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programın ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Burada Vali Coşkun ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, millet olarak Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos'un tarihin dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Coşkun, "Milletimizin bağımsızlığına her şeyden daha fazla önem verdiğinin nişanesi olan 30 Ağustos'ta, vatanımızın savunması için aziz milletimiz, çok büyük bir destan yazmış, Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını açan ecdadımız, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Vali Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ve Garnizon Komutanı Terzioğlu, Trabzon Caddesi'nde devam eden törende, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- Malatya

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Şahin, buradaki törenin ardından makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar, geçiş yaptı.

Törende Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler de uçuş gerçekleştirdi.

Törene, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Valilik bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vali Çuhadar, Valilik makamında devam eden programda, tebrikleri kabul etti.

Törene, adli, idari, askeri ve siyasi erkan, şehit ve gazi derneklerinin mensupları ile vatandaşlar katıldı.

- Kilis

Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Soytürk, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Mehter takımının gösteri düzenlediği program, halk oyunları gösterisi, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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