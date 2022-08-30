Gaziantep'te, 3 milyon 580 bin makaron ele geçirildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler, bir araç ve depoya düzenledikleri operasyonda, 3 milyon 580 bin makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.