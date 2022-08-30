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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

AA

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde salonda yenilenme çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ve dar alanda top kapma oyunuyla tamamlandı.

Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu arada futbolcular antrenmanda Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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