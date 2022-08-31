Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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