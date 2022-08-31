Tek yumurta ikizleri aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ilkokuldan liseye kadar aynı sırayı paylaşan ikiz kardeşler Merve ve Tuba Bozkurt, aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı.



Şehitkamil Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda aldıkları eğitimlerin ardından Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanan tek yumurta ikizleri, üniversite yıllarının ardından birlikte atanarak aynı okulda öğretmenlik yapabilmenin hayalini kuruyor.

Arkadaşlarının tavsiyesi ile Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık kursu ile tanışan Merve ve Tuba Bozkurt, 6 aylık süreçte zorlu bir eğitim aldı.



- "Bizim gibi iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz

Kardeşiyle aynı üniversitenin aynı bölümünü kazanmanın sevincini yaşayan Tuba Bozkurt, gazetecilere, ikiz olmanın çok farklı bir duygu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı kıyafetleri giyiyor, aynı hediyeleri alıyor, bazen karıştırılıyor, bazen de kıyaslanıyoruz. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız olsa da bir yerden sonra en iyi arkadaş, yoldaş oluyorsunuz. Bizim hikayemiz de böyle. İlkokuldan liseye kadar hiç ayrılmadık. Üniversiteyi birlikte okuma ve öğretmen olma hayalimiz vardı. Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda bunu başardık. Bundan sonraki hedefimiz bizim gibi iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederiz."

- "Heyecanlarını büyük memnuniyetle paylaşıyoruz

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise gençlerin, hayallerine giden yolda yanlarında olduklarını, ikiz kardeşlerin kurs dönemi boyunca büyük çaba sarf ederek üniversiteyi kazanma hayallerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fadıloğlu, bugüne kadar neredeyse her duyguyu paylaşan, birbirlerinden hiç ayrılmayan ikizlerin öğretmen olma ve birlikte görev yapma sevincini de yaşayacaklarına inandığını aktardı.

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