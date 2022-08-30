Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan adliyeye sevk edilen 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, 155 gram sentetik uyuşturucu, 51 uyuşturucu hap ve 3 gram eroin ele geçirilmiş, 18 şüpheli yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.