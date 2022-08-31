Gaziantep'te hayırsever kardeşlerden cami ve lojman yapımı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında cami ve cami lojmanı yapımı için protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Fuaye Salonu'nda, Şehitkamil ilçesine bağlı Durnalık Kırsal Mahallesi'ne hayırsever Ali ve Halil Kurt tarafından cami ve cami lojmanı yapımı için protokol düzenlendi.

Vali Davut Gül, hayırsever Ali ve Halil Kurt ile daha önce okul protokolü imzalandığını aktararak, "Allah hayrınızı kabul etsin. Allah anne ve babanıza merhametiyle muamele etsin. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da cami ve cami lojmanı yapılan alanda daha önce cami bulunduğunu fakat caminin fiziki ömrünü tamamladığı için yıkıldığını belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırsever Halil Kurt ise anne babalarının ismini yaşatmak için camiyi inşa ettiklerini, yapımı kısa sürede bitirmek istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Vali Gül, Ali ve Halil Kurt'a teşekkür belgesi verdi.

Programa, İl Müftü Vekili Ramazan Yıldırım, Şehitkamil Müftüsü Feyyaz İdin de katıldı.



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