Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine maddi destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Derneği'ne bağlı 100 spor kulübüne, toplam 1 milyon lira nakdi destek verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı dönem toplantısının birinci birleşiminde karara bağlanan 1 milyon Türk lirası nakdi destek için Meclis Toplantı Salonu'nda lansman yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe iyi hazırlamak gerektiğini belirterek, bu meselenin yemek kadar, su kadar temel bir ihtiyaç niteliği taşıdığını söyledi.

Sporcuların toplam 1 milyon Türk lirasını güzel günlerde harcaması dileğinde bulunan Şahin, "Bereket çok önemli. Sevgi ve muhabbetle yapılan her şey ağız tadı getiriyor. Muhabbet ve sevgi getiriyor. En nihayetinde de bu durum, başarıyı beraberinde getiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, gençlerimizin ve sporcularımızın emrindeyiz." dedi.

Sporun gündelik yaşamda çok önemli bir hale geldiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. İşi baştan sıkı tutmak gerekiyor. Profesyonel spora baktığımız zaman çok ciddi paralar harcanıyor ama amatör ruhtaki heyecan ve o kalbi bakış kaybedilince Allah bereketini de alıyor. O yüzden amatör spor dediğimiz şey çok mühim. Bizi disipline ediyor. Amatör ruh bizlere stratejik bakış kazandırıyor. Bize planlamayı öğretiyor. Aslında hayat dediğimiz şey de bu. Daha baştan evlatlarımız hayatı erken yaşta spor alanında tecrübe ediyor. Kim bu süreci iyi yönetirse de geleceğinde çok daha kariyerli bir bireye dönüşüyor."

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir ise Fatma Şahin'in taleplerini hiçbir zaman geri çevirmediğini belirterek, amatör spora yapılan maddi desteğin çok önemli olduğunu ifade etti.

Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise ilk defa Gaziantep'te amatör spor kulüplerine böylesine bir destek gördüğüne dikkati çekerek, "Spor başarılı olma konusunda en doğru yol. Spor yapan nesiller ahlaklı olur, özgüveni çok yüksek olur, dürüst olur, samimi olur. Problemlerle baş etmesini çok iyi bilir. Dolayısıyla bizim için önemli olan sokaktan alacağımız bir nefer beraberinde 3 nefer daha getirecektir." diye konuştu.

​​​​​​​Programa Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ile amatör spor kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.





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