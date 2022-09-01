Gaziantep'te Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2022-2023 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla çelenk bırakıldı.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Baro Başkanı İskender Kahraman, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Törene, daire başkanları, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

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