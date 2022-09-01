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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı:

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25,5 kilometre uzunluğundaki Gaziantep Gaziray Projesi'nin ilk test sürüşüne katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Gaziray şantiyesinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle Beylerbeyi Durağı'nda Gaziray'a bindi.

Test sürüşünün ardından Gaziantep Garı'nda açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın AK Parti'nin eseri olduğunu belirtti.

Gaziray'da çok başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Güzergah üzerinde, duraklarda ve şu anda sizlerle birlikte olduğumuz Gaziantep Garı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Bakanlığımız tarafından yapımına başlanan Gaziray Projesi önemli kent içi raylı sistem projelerimizden biri olacak." diye konuştu.

Büyükşehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 312,2 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Şu anda Bakanlığımızca yapımı devam eden 13 projede toplam 161 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. İstanbul'da 7 hattan oluşan 103 kilometre metro hattında çalışmalar hızlı devam ediyor. Bu yıl içinde Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete açıyoruz."

- "Felaket tellallarının ne dediğine bakmaksızın ilerlemeye devam ediyoruz"

Karaismailoğlu, İstanbul'da 7 ayrı projenin devam ettiğini, Kocaeli, Ankara, Konya, Kayseri, Bursa ve Gaziantep'te çalışmaların planlı ve hızlı bir biçimde sürdüğünü anlattı.

İstanbul'da Marmaray, İzmir'de İzban ve Ankara'da Başkentray gibi projelerin ardından Gazianteplilere de Gaziray'ı kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin refahı, çocuklarımızın geleceği için çalışıp fikir ve proje ürettiğimiz için çok mutluyuz. Proje varsa refah var. Proje varsa gelecek var. Proje varsa iş, aş, ticaret var. Proje varsa ekonomik büyüme var. Proje varsa çocuklarımızın geleceği için umudumuz, heyecanımız var." ifadelerini kullandı.

2022'nin ikinci çeyreğinde Türk ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 büyüdüğüne işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Felaket tellallarına kalsa Türkiye'yi çok ama çok kötü günler bekliyor. Biz, bu felaket tellallarının ne dediğine bakmaksızın yolumuzda ilerlemeye, milletimizi projelerle buluşturmaya devam ediyoruz. Zaten yüreği vatan sevgisinden, millet aşkından yoksun, tek işi konuşmak olanlara baktığımızda şunu milletimizle birlikte çok net görüyoruz. Bırakın proje yapmayı, taş taş üstüne koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştirenlerin en ön safında yer alıyor. Unutmayın bu zihniyet geçmişte Marmaray'ı istemedi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıktı, Osmangazi Köprüsü üzerinden kirli algılar yaptı, Çanakkale Köprüsü'nü günlerce karaladı, İstanbul Havalimanı için etmedikleri yalan bırakmadılar."

- "Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 milyar liranın üstünde yatırım yaptık"

Ülkenin payidar kalmasının çalışmak, üretmek, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçtiğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim ne derse desin biz milletimizden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz. İşte o örnek projelerden biri de Gaziray. Gaziray projesi, kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesi kapsamında TCDD Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile geliştirildi. Yaklaşık 5 milyar lira gibi dev bir yatırım ile Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracağız."

Projede 25,5 kilometre güzergahta 2 hızlı tren, 2 banliyö hattı olmak üzere 4 elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5,5 km olan 2 aç-kapa tünel, 1 köprü, 12 alt-üst geçit ve 26 adet menfez inşa ettik. Ayrıca Gaziray'da kullanılacak elektrikli tren setleri de ülkemiz raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ tarafından üretiliyor." diye konuştu.

Kullanılacak araçların yerli ve milli olmasının ayrı bir sevinç ve gurur vesilesi olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, projedeki test sürüşüne devam ettiklerini ve sertifikasyon sürecinin son aşamasında olduklarını söyledi.

Kısa süre sonra Gaziantep'e geldiklerinde Gaziray'ı hizmete açacaklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Elbette Gaziantep'teki çalışmalarımız sadece Gaziray projesiyle sınırlı değil. Son 20 yılda Bakanlık olarak Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Planlı yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul, Ankara ve Konya'dan, Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep illerine hızlı trenle ulaşım sağlamak için Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana hızlı demir yolu ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demir yolu projelerini planladık. Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demir yolu projesiyle mevcutta 361 kilometre olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki mesafe, projenin tamamlanması ile 312,5 kilometreye düşecek ve seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya inecek."

Bakan Karaismailoğlu, Gaziantep'e çağın ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni havalimanı terminal binasını inşa ettiklerini ve hizmete açtıklarını, yeni terminal binasıyla yıllık yolcu kapasitesinin 2,5 milyondan 6 milyona, uçak kapasitesinin 18'e, otopark araç kapasitesinin ise 585'ten 2 bin 49'a yükseldiğini söyledi.

AK Parti'de ideolojiye değil insana hizmet olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Unutmayın ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da belediyecilikten gelen, bu işi çok iyi bilen ve belediyeciliğe çok önem veren bir Cumhurbaşkanı. Türkiye belediyecilik konusunda onun liderliğinde önemli mesafeler katetti. Bugün de Gaziantep'te olduğu gibi belediyeciliğin, millete hizmetin ne olduğunun en güzel örnekleri verilmeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu ufka sahip, bu başarıyı yakalamış bir belediyecilik anlayışıyla yönetiliyor. Gaziray Projesi de bu anlayışın en önemli ve güzel örneklerinden biri."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.

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