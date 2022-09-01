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Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti iktidarları boyunca 20 yılda 100 yıllık yatırım ihtiyacının karşılandığını, 2003'den bu yana ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 670 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in ulaşım ağına güç katacak proje vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelmekten gurur ve sevinç duyduğunu söyledi.

Gelişmiş bir medeniyet ve ülkenin en önemli göstergesinin ulaşım ağı ve altyapı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Kara yolu taşımacılığı, ülkelerin vazgeçilmez ulaşım modları arasında yer almaktadır. Hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerindeki kilit rolüyle adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyona sahiptir. Yüksek kalitede, kesintisiz, konforlu ve en üst düzeyde güvenli bir hizmet sunan, yenilikçi değerlerle bezenmiş, eşit, dengeli, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm vatandaşlarımız için etkin bir kara yolu ulaşımına imkan sunan yatırımları bir bir hayata geçirmiştir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, milletten aldıkları güçle Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımın her alanda gözle görülür bir biçimde vücut bulduğunu vurguladı.

Türkiye aşkıyla gençlere daha iyi bir gelecek, daha güçlü ve büyük Türkiye bırakmak için çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, "AK Parti iktidarı boyunca 20 yılda 100 yıllık yatırım ihtiyacı karşılanırken, 2003 yılından bugüne ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 670 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'yi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük." ifadesini kullandı.

- "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometrenin üstüne çıkardık"

Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi kara yolu projelerini başarıyla bitirdiklerine ve milletin hizmetine sunduklarına değinen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometrenin üstüne çıkardık. Kara yollarımızdaki ulaşım hızını güvenli, konforlu hale getirerek trafiğin ve hareketliliğin önündeki engelleri kaldırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle, viyadüklerle aştık. Kara yollarımızdaki tünel uzunluğunu 13 kattan fazla artırarak 664 kilometreye çıkardık. Kara yollarımızdaki ulaşımı, hızı güvenli, konforlu hale getirdik. 20 yıl önce yaklaşık 8 milyon olan araç sayısı bugün 26 milyona çıkmış olmasına rağmen bugün sahip olduğumuz bölünmüş yol ağı ile trafik kazası oranları ve can kayıplarını yüzde 82 düzeyinde azalttık. Konforlu ve emniyetli yollarımızla ulaşımın kalitesini yükselttik."

Karaismailoğlu, 'Durmak yok, yola devam" sözüyle 2053 yılına kadar kara yolu hedeflerini belirlediklerini ifade ederek, "Önümüzdeki 30 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğunu da 8 bin 300 kilometrelere çıkarmayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük çaba gösterdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, 20 yıldır verdikleri sözleri yerine getirmenin özgüveniyle çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız projelerle, istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor, adeta kabımıza sığmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol medeniyettir' diyerek bizlere açtığı müreffeh yolda, vatanımıza ve milletimize hizmet vermeyi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Her yıl belirlediğimiz yol haritasıyla yapılan binlerce kilometre yolla, köprüyle, viyadükle ülkemizin her bir köşesini ulaşılabilir kıldık."

- Gaziantep'teki bölünmüş yol uzunluğu 433 kilometreye çıktı

Gaziantep'i ulaşım ve iletişim altyapısıyla daha da ileri taşımanın boyunlarının borcu olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Gaziantep'in 2003'te 116 kilometre bölünmüş yolu vardı, 433 kilometreye yükselttik. Bugün yaklaşık 4 milyar lira proje bedeliyle Gaziantep-Nizip-Birecik Yolu, Nizip-Karkamış Yolu, Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep Yolu, Osmaniye-Nurdağı Yolu, Kahramanmaraş-Nurdağı Yolu, Gaziantep-Kilis Yolu gibi 14 ayrı kara yolu güzergahı ve projemizde de çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Nurdağı-Gaziantep Yolu'nun ağır taşıt trafiğinin Mersin ve İskenderun limanlarına ulaşımdaki ana arterlerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu nedenle yolumuzu 54 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirilerek yapım çalışmalarına başlıyoruz." sözlerini sarf etti.

Adil Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep Yolu'nun hizmete sunulmasıyla güvenli, konforlu ve hızlı erişim imkanı sağlanacağını aktardı.

Trafik güvenliğini üst seviyeye çıkaracaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bölgede ulaşım hizmeti sağlayan otoyol ve devlet yolu arasında ulaşımın daha dengeli dağılmasını sağlayarak, trafik yoğunluğu rahatlatacağız. Mevcut durumda 60 dakikaya kadar çıkan güzergahı 30 dakikaya düşüreceğiz. Yaptığımız yol sayesinde zamandan 68 milyon lira, akaryakıttan 47 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 115 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını da 9 bin 586 ton azaltacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, temeli atılan yeni yolun Gaziantep'in, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarına ulaşım kabiliyetini arttırarak, bölgedeki ekonomi hacminin büyümesine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

- Diğer konuşmalar

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da projeyi başlatmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Güneydoğu'yu Akdeniz'e, Anadolu'yu Orta Doğu'ya bağlayan yolların kavşağında yer alan Gaziantep'in, üretim, istihdam ve ihracatta önemli merkezler arasında yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in ticareti, nüfusu ve taşıt sayısının hızla artmasıyla ortaya çıkan ulaşım talepleri kapsamında Nurdağı ile tek yol olarak bağlanmış olan mevcut yolumuzu bölünmüş yol haline getireceğiz. Bölgede ağır taşıt trafiğinin Mersin-İskenderun limanlarına ulaşımdaki ana arterler olan yolun 53,7 kilometrelik kesimi 2x2 bölünmüş yol standardına ulaştırarak trafik konforunu inşallah yükseltmiş olacağız."

Uraloğlu, ülke genelinde bölünmüş yolları her geçen gün arttırarak kentlerin, vatandaşların taleplerini karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise göreve geldiklerinde şehrin gündeminde devam eden işlerin olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na iletilen her sorunun çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Gül, yolun temelini atmak için bir araya geldiklerini aktararak, "Yol inşallah kısa sürede tamamlanacak. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yapılacak olan bu yolla ilgili çok fazla talep geldiğini belirterek, dünyadaki krize rağmen Türkiye'nin üretmeye ve yatırımlarına devam ettiğini, söz verdikleri projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, daha sonra Gaziantep Valisi Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Milletvekili İrfan Kaplan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile butona basarak yolun temelini attı.

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