Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti:

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, memleketin her yerinde sanayi ve fabrikaların çalıştığını, bir hareketliliğin olduğunu söyledi.

Dünyada kaos ve krizin yaşandığını belirten Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Vatandaşımız istediğini yapıyor, sevdikleriyle beraber oluyor, tatilini yapıyor. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Tabii bir dava var. 2002 yılında başlamış, millet için, milletin parasını milleti için harcayacak kadrolar bir araya geldi. Milletini seven kadrolar bir araya geldi, Türkiye'yi şaha kaldırdı. 20 yıla tam 100 yıla sığacak işler bitirdik. Hakikaten dünyanın gıpta ile baktığı dünya üzerinde hepsi birer değer olan projeleri bir bir bitiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri sayesinde bir Türkiye Cumhuriyeti var şu an da."

"Dünyanın neresinde bir kriz bir sorun varsa Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye tarafından ne çözüm üretilir diye dünyanın gözü burada." diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Görüyorsunuz Ukrayna-Rusya krizi devam ediyor. Savaşın bütün aktörleriyle görüşebilen tek lider var o da Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bir krizden bir sonuç bir barış çıkacaksa o da Türkiye'nin öncülüğünde olacaktır. İnşallah onu da kısa zamanda sağlayacağız. Geçtiğimiz günlerde tahıl krizini çözen yine Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye'dir. Dünyanın neresinde olursa olsun fark etmiyor. Balkanlarda Afrika'da yine Türkiye mazlum ülkelere abilik yapıyor ve yapmaya devam edecek."

- "2053'ün, 2071'in planlarını yapan büyük güçlü Türkiye var"

Karaismailoğlu, yapılan projeleri görmezden gelen ancak bu projeleri çok fazla kullanan bir muhalefet kesiminin olduğunu ifade etti.

Demokrasilerde muhalefetin iktidar kadar önemli olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef yalanla beslenen, hiçbir etkisi olmayan bir muhalefetle bir taraftan uğraşıyoruz. Onların yalanlarıyla uğraşıyoruz. Bir taraftan da hizmetlerimize devam ediyoruz. Bizim millete hizmetimizi yolundan kimse alamaz. Ama bunların iftiralarının karşılığını vermekten de hiçbir zaman geri durmayacağız. Bakın masalar altın günü gibi toplanıyor. Sonucunda bir şey çıkıyor mu hiç? Dünyada bir kriz var ve ona bir çözüm önerdiler gibi bir şey duydunuz mu? Türkiye'nin önüne çıkabilecek sorunları bugünden tahmin edip şu projeyi şu sorunu şu çözüm ve alternatifi sunacağım diye bir şey duydunuz mu? Ama yalan bol laf bol. Ama lafla iş bitmiyor. Şu an hasbelkader milletimiz belediyeye bir yetki verdi, belediyeleri aldılar. Belediyelerdeki beceriksizlikleri buradaki liyakatsizlikleri iş bilmezliklerin sonucunda vatandaşlarımız bunları izliyor. İnşallah önümüzdeki seçimlerde daha sonraki belediye seçimlerinde bunların cevabını gerektiği şekilde verecektir."

20 yılda yapılan güçlü işlerin, bundan sonra yapılacak güçlü işlerin öz güvenini verdiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Büyüme rakamlarının yüzde 7'lerin üzerine çıkararak, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin arasında yer almamız kolay değil. Bu, güçlü altyapı, güçlü hükümet, güçlü yatırımlar sayesinde oluyor. Bunların hepsi artarak devam edecek. Bugüne kadar 20 yıllık yatırım döneminde güçlü işler bitti, artık bundan sonrasının planlarını yapıyoruz. 2053'ün, 2071'in planlarını yapan büyük güçlü Türkiye var. Biz 2053 yılına kadar olan bütün planlamalarımızı yaptık. Biz ülke olarak ulaşım mastır planlarımız sayesinde bizim 5 yıl sonra, 10 yıl sonra 20 yıl sonra ne yapacağımız artık belli. Bundan sonra hangi sektörlere ne kadar yaptırım yapacağız, nerede ne eksiğimiz var belli. Yıl yıl planladık, bir taraftan projeler bitecek bir taraftan yatırımları tekrar başlatacağız ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek büyük Türkiye’yi hep birlikte üreteceğiz."

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