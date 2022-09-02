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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Nizip ilçesinde otobanda durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği "Agros"un yardımıyla yapılan aramada, çuvallarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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