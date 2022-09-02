Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı:

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı:

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı." dedi.

Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Toplantı Salonunda ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş, Gaziantep'in geçen yıl 10 milyar doları aşan ihracatla ülkenin en büyük 5. ihracatçısı olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle uygulanan genişleyici para politikalarıyla 9 trilyon dolara ulaşan ABD Merkez Bankası bilançosunun enflasyonla mücadele kapsamında küçülmeye başladığını ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"Küresel ekonominin de bu trendi takip etmesi ve küresel büyümenin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yavaşlaması beklenmektedir. Nitekim, ağustos ayı öncü göstergeleri son iki çeyrektir küçülen ABD'nin yanı sıra özellikle Avrupa'da beklentilerin de üzerinde bir yavaşlamaya işaret etmektedir. PMI verileri, Avro Bölgesi için son 18 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Alman Merkez Bankası ağustos ayında yayımladığı raporda Almanya’da bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun artmaya devam edeceğini belirtmiştir. Avrupa genelinde enerji dar boğazı yaşanırken, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkemizin en büyük ihracat pazarlarında resesyon ihtimali güçlenmektedir. Öte yandan, Ukrayna'da devam eden savaş ve Tayvan’da artan gerilim küresel ekonomi için önemli riskler barındırmaktadır."

Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik kritik adım olan ve İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi'nden yönetilen Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında bugüne kadar 1 milyon ton gıdanın küresel piyasalara güvenli bir şekilde girdiğine değinen Muş, "Ukrayna’da gerçekleştirilen üçlü zirvede Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda oluşturulacak Görev Gücü, yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi tesislerin yeniden inşasını koordine edecektir." diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin daha da güçlenerek büyümeye devam edeceğini aktaran Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz 2022 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci çeyrekte de büyüme ivmesini sürdürerek yüzde 7,6 oranında büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatımızda yaşanan yüzde16,4 oranındaki artışla ihracatın büyümeye katkısı 3,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası (yüzde 51'i) mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış olup ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Böylelikle ülkemiz, ekonomik büyümesini kesintisiz 8 çeyrek boyunca devam ettirerek bu alanda bir kez daha dünyadan pozitif bir şekilde ayrışmıştır."

- 8 ayda 165,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının 8 ayında da sürdürdüğünü belirten Muş, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere Türkiye, ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 8 ayında da devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Bu rakam bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatıdır. Yılın 8 ayında toplam 165,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 oranında artışla 54 milyar dolara yükselmiştir. Ağustos ayı ithalatımız ise 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın 8,7 milyar doları, yani yüzde 27’si enerji kaynaklıdır."

Ortaya konan performans dolayısıyla ihracatçılara teşekkür eden Muş, ihracatçılara ihtiyaçları olan desteği vermek için geçen ay iki önemli ve kapsamlı destek paketini hizmete aldıklarını hatırlattı.

- Bakanlığın destekleri

Bakanlığın tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranlarının artırıldığını, gemi yat sektörünün kapsamının genişletildiğini anlatan Muş, "Özellikle ilaç ve tıbbi cihaz gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu zorunlu belgeler, kayıt ve ruhsatlandırmaya ilişkin giderler destek kapsamına alınmış ve KOBi’lerimizin yurt dışı fuar desteğinden daha fazla yararlanması ve daha etkin fuar organizasyonları düzenlenmesi amacıyla değişikler yapılmıştır." dedi.

Ayrıca 25 Ağustos'ta yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile önemi giderek artan e-ihracat alanında yeni iş modellerini dikkate alan şirketler için e-ihracat konsorsiyumları ve perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri gibi ekosistemin tüm paydaşları için terzi usulü bir destek paketini kullanıma açtıklarını anımsatan Muş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, e-ihracatı uçtan uca yapabilen e-ihracat konsorsiyumları desteklenerek bu alanda bilgi ve tecrübe eksikliği olan KOBİ'lerimiz ekosisteme dahil edilecektir. Ülkemizdeki pazaryerleri yurt dışına açılırken desteklerimizden faydalanacak ve bu desteklerle Türk ürünleri yurt dışındaki pazarlara daha kolay ulaştırılabilecektir. Benzer şekilde, iş birliği kuruluşlarının üyelerini e-ihracata yönlendirmek için düzenleyecekleri heyetler ile tanıtım ve geliştirme projeleri de bakanlığımızca desteklenecektir. Destek oranları temmuz ayında açıkladığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan ülkeler başta olmak üzere hedef ülkeler için 20 puan artırılmıştır. Ayrıca, kurulacak olan Türkiye E-ihracat Platformu ile ihracatçılarımızın ürünlerini yurt dışı pazarlara ulaştırabilmeleri, ithalatçılar için çok daha ulaşılabilir olmaları ve siparişlerini bu platform üzerinden alabilmeleri sağlanacaktır."

Bakan Muş, 2022 yılında ihracatın ekonomik büyümenin ana unsuru olacağına inandığına işaret ederek, sene sonunda 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanacağına olan inancının da güçlü şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı ...
Ticaret Bakanı Muş, Gaziantep'te "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Gaziantep'te "Türkiye İhracat ...
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli ...
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Bakan Muş: Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar
YEREL HABERLER Bakan Muş: Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar ...
Katıldığı canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan kurtarılamadı
YEREL HABERLER Katıldığı canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah ...
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını ...
Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz ...
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Gaziantep İl ...
Bakan Karaismailoğlu:Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu:Taş üstüne taş koymaktan aciz ...
Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun ...
Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz ...
Bakan Karaismailoğlu, Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Gaziray'ın ilk test sürüşüne ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Atatürk ...
Gaziantep, burs ve iş garantili eğitimle halı tasarımında da iddialı olacak
YEREL HABERLER Gaziantep, burs ve iş garantili eğitimle halı ...
Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı:
YEREL HABERLER Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının ...
Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 4 ...
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:
YEREL HABERLER Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan ...
Erol Bulut: Amacımız Galatasaray´dan puan ya da puanlar almak
YEREL HABERLER Erol Bulut: Amacımız Galatasaray´dan puan ya da ...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine maddi destek
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden amatör spor ...
Gaziantep'te hayırsever kardeşlerden cami ve lojman yapımı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hayırsever kardeşlerden cami ve lojman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.