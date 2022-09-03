Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri iş yeri ve ikamette yaptıkları aramalarda, 1000 dolu makaron, 709 paket sigara ve 300 litre etil alkol ile 16 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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