Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi 7 çocuğu sünnet ettirdi

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GAZİANTEP (AA) - Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 çocuğu sünnet ettirdi.



Gurbetçi Fatma Karagöz, Karaburç Mahallesi Muhtarlığı aracılığıyla mahallede oturan 7 ailenin çocuğu için sünnet töreni düzenledi.



Mahalle Muhtarı Mahmut Dağcı'nın evinde düzenlenen sünnet töreninde, en küçüğü 5 aylık en büyüğü 5 yaşında olan 7 çocuk sünnet oldu.



Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği törende aileler ve davetliler eğlendi.

Muhtar Dağcı, hayırsever Karagöz'e gerçekleştirdiği organizasyon için teşekkür etti.





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