Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik orman işçisi olarak çalışan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği odun deposunda çalışan 6 işçi, kendi hazırladıkları yemeği yedikten sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

İslahiye Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 işçi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.



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