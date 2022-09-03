Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ağustos'ta bir işletmenin sahiplerini tehdit eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, tehdit olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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