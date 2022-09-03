Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk aracın içinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D'nin kaybolması üzerine ailesi çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından S.D, evlerinin önünde ailesine ait park halindeki 27 ACH 981 plakalı aracın içinde cansız bulundu.

Nizip Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.D'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





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