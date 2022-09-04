Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, bugün karşılaşmanın yapılacağı İstanbul'a gidecek.

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