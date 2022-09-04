Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadını, AFAD ve sağlık ekipleri kurtardı.

Kozdere Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Ağca (47), Kuşçumustafa ve Kozdere mahallelerinin arasındaki dağlık arazide badem ağacına çıktı.

Ağaçtan düşmesi sonucu yaralanan ve arazide mahsur kalan Ağca, cep telefonuyla yakınlarından yardım istedi.

Yakınlarının bildirmesi üzerin olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araç yolu bulunmayan dağlık arazideki kadını, bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı.

İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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